Kastetem zaatakował swoją babkę. 23 latek z zarzutem usiłowania zabójstwa Data publikacji 20.08.2026 Powrót Drukuj Lubartowscy policjanci zatrzymali 23-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojej 93-letniej babki. Młody mężczyzna zaatakował seniorkę kastetem zadając jej ciosy w głowę, a potem zadzwonił na numer alarmowy zgłaszając, że zabił babcię. 93-latka w szpitalu walczy o życie. Policjanci w miejscu zamieszkania 23 latka znaleźli dodatkowo narkotyki. Na wniosek policji oraz prokuratury sąd wobec zatrzymanego zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa zatrzymanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W poniedziałek około godziny 7 rano operator numeru alarmowego odebrał zgłoszenie od mężczyzny, który zadzwonił z informacją, że zabił swoją babcię. Zgłoszenie pochodziło od mieszkańca Lubartowa, który podał dokładny adres, pod którym miał dokonać zbrodni.



Po tym zgłoszeniu, natychmiast na miejsce zostali wysłani policjanci z lubartowskiej jednostki. W otwartym mieszkaniu funkcjonariusze zastali w jednym z pomieszczeń przytomną 93-letnią kobietę z licznymi ranami twarzy i głowy. 93-letnia seniorka w stanie zagrażającym życiu została przez medyków przewieziona do szpitala.



W kolejnym pomieszczeniu funkcjonariusze zastali 23-letniego wnuka seniorki, który miał dopuścić się ataku na swoją babkę. Policjanci znaleźli przy nim zakrwawiony kastet.

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Młody mężczyzna natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano próbki krwi do dalszych badań laboratoryjnych pod kątem obecności środków odurzających i substancji psychotropowych.



Na miejscu przestępstwa lubartowscy policjanci przeprowadzili oględziny. Zabezpieczyli także ponad 80 gramów środków psychotropowych w postaci mefedronu oraz maczetę. Wszystkie czynności na miejscu zdarzenia wykonywane były pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lubartowie.



Zatrzymany 23 latek został osadzony w policyjnej celi. We wtorek były przeprowadzone z jego udziałem czynności procesowe. Policjanci doprowadzili go do prokuratury. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 23-latkowi zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania substancji psychotropowych.

W środę na wniosek policji oraz prokuratury sąd wobec zatrzymanego mężczyzny zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące.



Za popełnione przestępstwo 23-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienie wolności.



młodszy aspirant Marcin Bajon