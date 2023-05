Aresztowany za znęcanie się nad matką i groźby wobec funkcjonariuszy Powrót Generuj PDF Drukuj Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 42-latkowi, który znęcał się nad swoją matką, a po przyjeździe patrolu policji, piłą zagroził funkcjonariuszom. Policjanci z posterunku w Michowie zatrzymali agresora i osadzili w policyjnym areszcie. Po usłyszeniu zarzutów, 42-latek został przez sąd tymczasowo aresztowany.

Informację o awanturze domowej dyżurny lubartowskiej policji otrzymał w ubiegłą niedzielę w godzinach wieczornych. Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłał policjantów z Posterunku Policji w Michowie. Na miejscu w rozmowie ze zgłaszającą policjanci ustalili, że 42-latek był pijany i agresywny. Znęcał się nad nią, wszczynał kłótnie i bił kobietę po ciele, czym spowodował u niej obrażenia ciała, wybił kobiecie zęba. 78-latka uciekła do sąsiadów.

Mundurowi zastali mężczyznę na posesji. 42-latek wyszedł do policjantów grożąc im trzymaną w ręku włączoną piłą mechaniczną, obok na ziemi leżał młot. Mężczyzna nie reagował na wezwania do porzucenia przedmiotu, wobec czego mundurowi użyli wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Agresor został zatrzymany i przewieziony do lubartowskiej komendy.

Wczoraj 42-latek usłyszał zarzut znęcania się nad matką a także stosowania wobec funkcjonariuszy groźby w celu wymuszenia na nich określonego zachowania. Sąd zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt tymczasowy.

Za powyższe przestępstwa grozi mu kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

sierżant sztabowy Jagoda Stanicka